Migranti:Trump pensa emergenza nazionale

(ANSA) - WASHINGTON, 11 GEN - La Casa Bianca sta gettando le basi per dichiarare una emergenza nazionale che consentirebbe al presidente americano Donald Trump di bypassare il Congresso e finanziare il muro al confine col Messico, mettendo fine all'impasse dello shutdown.

Secondo il Washington Post, che cita due fonti anonime, l'amministrazione vorrebbe utilizzare fondi non usati del Genio dell'esercito, cui ha gia' chiesto quanto velocemente potrebbero essere firmati i contratti e se la costruzione potrebbe iniziare in 45 giorni. La Casa Bianca pensa in particolare ad una legge sui disastri naturali approvata dal Congresso lo scorso anno che comprende 13,9 miliardi di dollari che sono stati stanziati, ma non ancora spesi, per una serie di progetti.