Amazon: media, Bezos ha un'amante

(ANSA) - NEW YORK, 10 GEN - Tradimento. Alla base del divorzio fra Jeff Bezos e sua moglie Maccankie ci sarebbe la presunta relazione del patron di Amazon con Lauren Sanchez, la moglie del suo amico Patrick Whitesell, uno degli agenti più potenti di Hollywood. Lo riporta il National Enquirer, che ha ha ottenuto foto dei due insieme. La relazione andrebbe avanti da almeno otto mesi.

Il National Enquirer è il tabloid che fa capo a America Media, il cui editore David Pecker è amico di Donald Trump, la cui antipatia per Bezos e per il suo Washington Post e' nota da tempo.