Libro Michelle supera 3mln copie vendute

In neppure un mese dalla sua uscita, 'Becoming' di Michelle Obama ha superato i tre milioni di copie vendute. Il libro-memoir dell'ex First Lady è inoltre già tra i volumi con con la più rapida impennata di vendite per la categoria non fiction, oltre ad essere tra i memoir politici più venduti di sempre.

Un successo di pubblico anche il tour associato alla promozione di 'Becoming', al punto che sono state annunciate altre 21 date, di cui 6 in Europa. "Mi sto divertendo così tanto con voi durante il tour #IAmBecoming - ha scritto Michelle su Instagram - che ho deciso di fare un altro giro di eventi in modo da vedere gente nelle città che abbiamo saltato". "Queste conversazioni con voi - ha aggiunto - sono piene di significato per me e spero lo stesso per voi. Non vedo l'ora di incontrarvi nel 2019". Con l'aggiunta delle nuove date, il tour si concluderà il 12 maggio a Nashville, in Tennessee. Il libro è stato pubblicato in 24 lingue in tutto il mondo. In Italia è edito da Garzanti.