Nauert al posto di Haley all'Onu

(ANSA) - WASHINGTON, 7 DIC - Donald Trump ha deciso di nominare la portavoce del dipartimento di Stato Heather Nauert al posto della dimissionaria Niki Haley come ambasciatore Usa all'Onu. Lo riferisce Fox News, secondo cui il presidente farà l'annuncio oggi con con un tweet. Nauert, la cui nomina dovrà essere confermata dal Senato, è una ex corrispondente ed ex conduttrice di Fox New. Dopo essere diventata portavoce, è stata nominata anche sottosegretario al dipartimento di Stato per la diplomazia pubblica e gli affari pubblici.