Trump, estradizione Gulen? Per ora no

(ANSA) - WASHINGTON, 17 NOV - Donald Trump esclude, almeno per ora, l'estradizione di Fethullah Gulen, l'imam che il governo turco accusa di aver organizzato il fallito colpo di stato contro il presidente Recep Tayyip Erdogan nel 2016. "Non è oggetto di considerazione. Qualsiasi cosa possiamo fare la faremo, questo è qualcosa che esaminiamo sempre, ma a questo punto no", ha detto ai cronisti, vantando poi la sua buona relazione con il presidente turco, definito un "amico", un "uomo forte" e "intelligente".