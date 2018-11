Midterm: In Florida si va al riconteggio. Ira di Trump

Ancora da decidere l'esito delle due supersfide delle midterm in Florida. Per stabilire il vincitore nella corsa al Senato tra il repubblicano Rick Scott e il democratico Bill Nelson e in quella per la poltrona di governatore tra il 'trumpiano' Ron De Santis e il dem Andrew Gillum si andra' al riconteggio dei voti. Troppo stretta la forchetta che divide i protagonisti. Donald Trump aveva agitato lo spettro dei brogli a proposito del recupero dei due candidati dem rispetto ai primi risultati.

"Stanno cercando di rubare due elezioni molto importanti in Florida! Controlliamo da vicino": cosi' Donald Trump su Twitter commenta la decisione di ricontare i voti nelle sfide per il Senato e per la poltrona di governatore nel Sunshine state.