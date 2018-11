Usa, condannato chiede sedia elettrica

(ANSA) - NASHVILLE, 2 NOV - Un condannato a morte di 63 anni, Edmund Zagorski, ha chiesto che la sua esecuzione, in Tennessee, venisse eseguita con la sedia elettrica. Ed è stato accontentato. L sue ultime parole sono state: "Let's rock!".

Zagorski è stato giustiziato la notte scorsa perché giudicato colpevole dell'omicidio di due uomini, nel 1983. Un giornalista presente all'esecuzione ha riferito che, mentre veniva legato alla sedia, Zagorski sorrideva al suo avvocato che gli sorrideva a sua volta. Il legale ha spiegato gli aveva chiesto di voler vedere, come ultima cosa, il suo sorriso. Zagorski, riferisce la stampa locale, ha voluto come ultimo pasto maiale e code di maialino in salamoia. Ha deciso di scegliere la sedia elettrica e non l'iniezione letale perché riteneva che quest'ultima fosse dolorosa e lenta. Era dal 2007 che nel Tennessee non veniva eseguita una esecuzione con la sedia elettrica, Negli Usa dal 2000 sono 14 le esecuzioni fatte con questo strumento.