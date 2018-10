Midterm: Stephen King attacca Trump

(ANSA) - NEW YORK, 23 OTT - 'Be Afraid', abbiate paura. A pochi giorni dalle elezioni per il rinnovo del Congresso, Stephen King interviene nella campagna di midterm e mette in allerta gli elettori sul messaggio di Donald Trump. "Il messaggio della campagna di Trump in due parole - si legge in un suo post su Twitter - 'Abbiate paura'". Lo scrittore lancia quindi un suo messaggio per la campagna elettore: 'Be Brave', siate coraggiosi. Di recente King ha attaccato Trump anche per la sua politica contro gli immigrati.