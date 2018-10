Terremoti, scossa del 6.6 in Canada

(ANSA) - PORT HARDY, 22 OTT - Un terremoto di magnitudo 6.6 è stato registrato poche ore fa in Canada, nel British Columbia.

Al momento non risultano danni e non è previsto uno tsunami.

L'osservatorio geologico Usa riferisce che l'epicentro del sisma è stato individuato a circa 300 chilometri da Tofino, a una profondità di 10 chilometri. A seguire, numerose scosse di assestamento.