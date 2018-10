Colloquio telefonico Trump-Macron

(ANSA) - PARIGI, 22 OTT - La situazione in Siria e la morte del giornalista saudita Jamal Kashoggi: questi i temi fondamentali affrontati oggi durante un colloquio telefonico tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente Usa, Donald Trump, secondo quanto riferito dall'Eliseo. I due presidenti dovrebbero incontrarsi a Parigi, l'11 settembre prossimo, in occasione delle commemorazioni per il centenario della prima Guerra Mondiale.