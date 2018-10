7mila migranti in marcia verso gli Usa

(ANSA) - NEW YORK, 22 OTT - La carovana di migranti partita dal Centro America e diretta verso gli Stati Uniti e' cresciuta arrivando ad oltre 7.000 persone. Lo affermano le autorita' guatemalteche e messicane. Questo nonostante le minacce del presidente Usa Donald Trump, che ha promesso di inviare l'esercito per proteggere il confine meridionale tra Usa e Messico. La maggior parte dei migranti proviene dall'Honduras e ora stanno entrando in Messico dalla citta' di frontiera di Ciudad Hidalgo.