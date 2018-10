Usa: resti 63 feti in un'agenzia funebre

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Macabra scoperta in un'agenzia funebre di Detroit: la polizia ha ritrovato i resti di 63 feti chiusi in scatole e in un congelatore della Perry Funeral Home.

Lo riferiscono i media Usa.

E' il secondo caso dopo quella della settimana scorsa quando le forze dell'ordine hanno rinvenuto i corpi di 11 neonati in una ex agenzia funebre, sempre a Detroit. Al momento i due casi non sarebbero collegati anche se l'indagine è stata estesa e gli investigatori stanno cercando di capire in che modo vengono gestiti i resti umani dalle agenzie funebri. Il dipartimento per gli affari legali del Michigan ha parlato di 'condizioni atroci e condotta negligente" in merito al ritrovamento dei 63 feti: 37 erano rinchiusi in scatole e gli altri 26 nel freezer: le morti di alcuni risalivano a molti anni fa.