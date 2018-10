Uragano Michael: 46 dispersi in Florida

(ANSA) - NEW YORK, 15 OTT - Almeno 46 persone sono ancora disperse a Mexico Beach, la zona della Florida più colpita dall'uragano Michael. Lo ha detto il sindaco della città Al Cathey ad Abc News, precisando che 289 persone, tra cui 10 bambini, hanno deciso di rimanere nelle loro case nonostante gli ordini di evacuazione.

Oggi il presidente Donald Trump e la first lady Melania si recano nelle aree distrutte da Michael, che ha provocato 18 vittime in tutto il sud-est degli Usa. Secondo i dati riportati dai media, 250 mila persone sono ancora senza corrente elettrica in sette stati, dalla Florida alla Virginia.