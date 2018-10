Messico: crolla edificio, 7 morti

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 12 OTT - Almeno sette persone sono morte ed altre dieci risultano disperse per il crollo, ieri, di un edificio in costruzione nella città settentrionale messicana di Monterrey. Lo hanno reso noto le autorità locali.

In un comunicato ufficiale della Protezione civile si precisa che l'incidente è avvenuto nel quartiere Espacio Cumbres della città e che i soccorritori hanno potuto estrarre vive dalle macerie almeno 14 persone.

Miguel Perales, vicedirettore operativo della Protezione civile, ha spiegato che quella di dieci dispersi è una stima ipotetica, perché non è chiaro quante persone fossero al lavoro all'interno del palazzo al momento de crollo.

Testimoni oculari hanno riferito che la maggior parte degli operai lavoravano al primo dei tre piani del palazzo e che prima del cedimento della struttura sono stati avvertiti intensi rumori, premonitori del peggio.