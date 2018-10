Rihanna sostiene dem a voto Usa midterm

(ANSA) -WASHINGTON, 10 OTT - Un'altra star del mondo delle spettacolo e' scesa in campo per invitare i propri seguaci a registrarsi per votare nelle elezioni di Midterm, sostenendo i democratici. Rihanna, che ha 65 milioni di follower, ha seguito l'esempio di Taylor Swift, Chance the Rapper e John Legend.

"Buon mattino America, chi e' sveglio ora? Non mi interessa quali responsabilita' abbiate oggi, non c'e' piu' grande responsabilita' che avere il controllo del tuo futuro e il futuro inizia ora!", ha scritto su Instagram, invitando a fare sentire la propria voce. Rihanna ha postato anche una lista con le scadenze per la registrazione nei vari stati. Lei ha dato il suo endorsement a due candidati dem del Tennessee, Phil Breseden per il Senato e Jim Cooper per la Camera.