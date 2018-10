Columbus prima volta senza Columbus day

(ANSA) - WASHINGTON, 8 OTT - Columbus, capitale dell'Ohio, la città più popolosa a portare il nome dell'esploratore italiano, non celebrerà oggi il Columbus Day per la prima volta. Il sindaco ha precisato che la decisione non è legata al movimento che ha rimpiazzato il Columbus day con l'Indigenous Peoples Day, ma alla mancanza di fondi necessari a pagare a 8500 dipendenti sia questa festività sia quella del Veterans day l'11 novembre.

La seconda è stata preferita alla prima. Nel 1992 la città spese 95 milioni di dollari per il 500/mo del viaggio di Colombo.