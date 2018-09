Trump, accusatrice Kavanaugh porti prove

(ANSA) - NEW YORK, 21 SET - Donald Trump rompe gli indugi sul caso Kavanaugh e sfida la donna che accusa il giudice di molestie sessuali, mettendo in dubbio la veridicità delle sue affermazioni e chiedendole di mostrare le eventuali prove: "Se l'aggressione fosse stata così brutta come dice - twitta - lei o i suoi genitori avrebbero dovuto esporre denuncia". La vicenda risale all'epoca del liceo quando Brett Kavanaugh e Christine Ford, l'accusatrice, erano minorenni. Trump chiede quindi alla donna di produrre questa eventuale denuncia cosi' da poter conoscere "date, tempi e luogo" della presunta aggressione.