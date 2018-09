Usa, Manafort verso accordo con Mueller

(ANSA) - WASHINGTON, 14 SET - Brutte notizie in arrivo per il presidente americano Donald Trump: l'ex responsabile della sua campagna del 2016, Paul Manafort, sarebbe vicinissimo a raggiungere un accordo col procuratore speciale che indaga sul Russiagate, Robert Mueller.

Manafort - secondo fonti citate da media come Abc e Cnn - sarebbe pronto a patteggiare dichiarandosi colpevole. E - sempre secondo alcune fonti vicine al processo - sarebbe disposto a collaborare alle indagini volte ad appurare se Trump abbia avuto contatti con Mosca. L'annuncio e' atteso nelle prossime ore.