Uragano Florence, cancellati 1.200 voli

(ANSA) - WASHINGTON, 13 SET - Circa 1200 voli programmati per giovedì e venerdì sono già stati cancellati in vista dell'arrivo dell'uragano Florence sulla costa sudorientale Usa. Lo riferisce Flightaware, il servizio che traccia i voli, precisando che il numero è relativamente piccolo e potrebbe aumentare. Gli effetti di Florence sul traffico aereo potrebbero comunque essere inferiori al temuto se, come previsto, l'uragano scanserà l'hub di American Airlines a Charlotte, in North Carolina, e quello di Delta ad Atlanta, in Georgia.