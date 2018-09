Proteste contro giudice, 70 arresti

(ANSA) - WASHINGTON, 5 SET - Sono 70 le persone arrestate per le proteste contro la conferma del giudice conservatore Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. Lo ha reso noto la polizia di Capitol Hill al termine della prima giornata di audizione davanti alla commissione Giustizia del Senato Usa. L'accusa è di condotta insubordinata. In maggioranza erano donne, secondo cui la conferma del magistrato sarà un colpo per i loro diritti e quelli dei gay. Donald Trump accusa intanto i democratici per la loro ostilità in Senato verso la conferma della nomina del giudice. "Le audizioni di Brett Kavanaugh come futuro giudice della Corte suprema sono davvero una dimostrazione di come l'altra parte sia meschina, arrabbiata e spregevole", ha twittato. "Diranno qualsiasi cosa, e stanno solo mirando ad infliggere dolore e imbarazzo ad uno dei giuristi più altamente rinomati mai apparsi davanti al Congresso. Molto triste da vedere!", ha aggiunto.