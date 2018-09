Uragani, 'Gordon' in arrivo in Alabama

(ANSA) - WASHINGTON, 3 SET - E' allerta uragano per le coste di Mississippi e Alabama, dopo la previsione che la tempesta tropicale Gordon formatasi nelle Florida Keys dovrebbe rafforzarsi nelle prossime 48 ore portando forti venti e abbondanti piogge nel Golfo del Messico. Lo rende noto il centro nazionale Usa per la previsione degli uragani, che cominciano proprio in questo periodo. Gordon sta già colpendo la Florida meridionale.