Annan, tre giorni di lutto all'Onu

(ANSA) - NEW YORK, 18 AGO - Tre giorni di lutto all'Onu per la morte dell'ex segretario generale Kofi Annan. Le bandiere blu sono state abbassate a mezz'asta in tutte le sedi dell'organizzazione mondiale per la pace in omaggio al diplomatico e statista del Ghana che dal 1997 al 2006 e' stato alla guida del Palazzo di vetro.