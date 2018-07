Trump: media per scontro con Russia

(ANSA) - NEW YORK, 19 LUG - Donald Trump torna ad attaccare i media. In una serie di tweet, il presidente americano afferma che i ''Fake Media vogliono vedere uno scontro con la Russia, anche uno scontro che potrebbe portare a una guerra. Stanno spingendo sprezzantemente e non sopportano il fatto che avrò probabilmente un buon rapporto con Putin''. In un secondo tweet Trump accusa i media di ''inventare storie sul suo conto'' che sono ''finzione. Il problema è quando ci si lamenta si dà loro maggiore pubblicità. Io continuerò però a lamentarmi in ogni caso''.