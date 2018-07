Philip May e Melania a ospizio veterani

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Mentre la premier Theresa May è chiusa a colloquio nella residenza di Chequers con il presidente Donald Trump, il marito Philip ha avuto il compito di intrattenere Melania. Il First husband ha deciso di portare la First Lady in visita al Royal Hospital, il più importante ospizio per veterani nel cuore di Londra, a Chelsea. Lì Melania ha incontrato gli studenti della scuola elementare di St. George e con loro ha realizzato diversi 'Remembrance poppies', i papaveri del ricordo, che i britannici indossano in memoria dei caduti di guerra. Impeccabile la consorte di Trump indossava un abito avvitato dalla gonna ampia a righe verticali che le lasciava le braccia scoperte. Elegante in completo blu e cravatta rossa Philip May.

Qualche giorno fa la premier aveva rivelato che il marito era molto emozionato all'idea di incontrare Melania e per l'occasione s'era comprato un abito nuovo.