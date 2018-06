Merkel vs Trump, la foto simbolo G7

E' diventata la foto simbolo del G7, rappresentazione plastica della rottura tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il resto del mondo. Postata sull'account Instagram ufficiale della cancelliera tedesca l'immagine ritrae Angela Merkel protesa in avanti con le mani sul tavolo che guarda in cagnesco Trump, seduto davanti a lei con le braccia incrociate e un sorrisetto beffardo. Due posizioni, due schieramenti contrapposti. Alle spalle e a fianco della cancelliera, di là dal tavolo, il presidente francese Emmanuel Macron, la premier britannica Theresa May e il premier italiano Giuseppe Conte. Dalla parte del presidente americano, il consigliere della sicurezza nazionale John Bolton che sembra dire 'What?', e il premier giapponese Shinzo Abe.

La foto ha naturalmente scatenato Twitter e social media vari ma anche i media tradizionali che la pubblicano in prima pagina con tanto di analisi del linguaggio del corpo e comparazioni tra diversi punti di vista.