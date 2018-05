Trump riapre al summit con Kim il 12

Donald Trump torna ad aprire alla possibilità di tenere il 12 giugno il summit con il leader nordcoreano Kim Jong-Un. "Vediamo cosa succede, stiamo parlando con loro, (il vertice) potrebbe tenersi persino il 12", ha detto il presidente americano parlando con i giornalisti. Donald Trump aveva definito "un'ottima notizia" la nota diffusa dalla Corea del Nord circa i negoziati sul nucleare. "Ottime notizie ricevere la calorosa e produttiva nota della Corea del Nord", aveva scritto il tycoon in precedenza su Twitter. "Vedremo presto dove porterà, auspicabilmente verso prosperità e pace. Solo il tempo potrà dirlo!".

La Corea del nord desidera ancora sedersi ai negoziati con gli Usa "in qualsiasi momento, in qualsiasi forma" dopo che il presidente Usa ha cancellato il summit con Kim previsto per il 12 giugno a Singapore. Pyongyang "vuole dare agli Usa tempo e opportunità" per riconsiderare i negoziati", ha dichiarato il viceministro degli Esteri nordcoreano Kim Kye Gwan, come riferiscono i media Usa citando l'agenzia statale Kcna.