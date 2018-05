Trump si mette a dieta, hamburger senza il pane

Donald Trump si mette a dieta nel tentativo di perdere qualche chilo. A raccontarlo al Washington Post e' Rudy Giuliani, figura di spicco del team di legali del presidente americano. Secondo l'ex sindaco di New York, il tycoon sta cercando di seguire i consigli del suo medico e di mangiare in modo piu' sano tagliando i carboidrati. In particolare sta rinunciando al panino dell'hamburger. Oppure, racconta Giuliani, ne mangia solo la meta'. Anche durante la campagna elettorale, Trump era stato visto mangiare solo la carne dell'hamburger senza il pane. "Sai quante calorie risparmi", aveva detto tempo fa ad una giornalista. Non e' chiaro tuttavia se il tycoon rinunci anche alle sue amate patatine fritte.