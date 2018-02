Governatore Florida: alzare età per armi

(ANSA) - WASHINGTON, 23 FEB - Rick Scott, il governatore repubblicano della Florida, lo stato dove e' avvenuta l'ultima strage scolastica, ha proposto di aumentare da 18 a 21 anni l'eta' minima per l'acquisto di un'arma, in contrasto con la Nra, la potente lobby delle armi. Scott ha proposto anche di bandire il bump stock, il potenziatore delle armi semi automatiche, poche ore prima che il Congresso statale sveli il suo piano contro le sparatorie di massa. Proposte in linea con quelle di Trump.