Trump, mai detto dare armi a insegnanti

(ANSA) - NEW YORK, 22 FEB - ''Non ho mai detto 'diamo armi agli insegnanti'. Quello che ho detto e' guardare alla possibilità di dare armi a insegnanti esperti di armi con esperienza militare e addestramento speciale''. Lo twitta Donald Trump, sottolineando che questa ipotesi consentirebbe di salvare vite e sarebbe un deterrente per i ''codardi'' che vogliono attaccare. ''Una scuola libera dalle armi e' una calamita per i cattivi''.