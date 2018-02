Nuova protesta studenti liceo Parkland

(ANSA) - WASHINGTON, 22 FEB - Centinaia di studenti del liceo di Parkland (Florida) teatro dell'ultima strage scolastica stanno marciando nella capitale Tallahassee, dopo un viaggio in bus di sette ore, per chiedere piu' sicurezza nelle scuole e piu' controlli delle armi. E' previsto un incontro con i rappresentanti del Congresso della Florida, che ieri ha respinto con 71 voti contrari e 36 favorevoli una mozione per mettere al bando le armi d'assalto e i caricatori ad alta capacità.