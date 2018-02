Usa: sondaggio, 77% contro Trump su armi

(ANSA) - WASHINGTON, 20 FEB - Secondo la maggioranza degli americani, sia Trump che il Congresso non fanno abbastanza per prevenire le stragi di massa. Lo rivela un sondaggio di ABC News/Washington Post il quale ha messo in evidenza che è un'opinione condivisa dal 77% della popolazione, almeno nei confronti del Congresso. Quando si tratta del presidente si scende al 62%. In termini di approvazione di leggi, il 58% sostiene che misure più severe sulle armi avrebbero potuto prevenire massacri come l'ultimo alla Marjory Stoneman Douglas High School in Florida. Tuttavia gli americani non hanno ben chiare le idee su quali leggi occorrono contro le stragi di massa. Il paese è diviso sulla messa al bando delle armi d'assalto, un 50% è a favore mentre un 46% è contro, un 77% sostiene che occorrono migliori controlli sulla salute mentale. Secondo un 42% invece sarebbe opportuno armare gli insegnanti.