Trump apre su armi, migliorare controlli

(ANSA) - NEW YORK, 19 FEB - Donald Trump apre a una stretta sulle armi da fuoco. Il presidente americano - ha detto uno dei portavoce della Casa Bianca, Raj Shah - sostiene gli sforzi per migliorare il sistema di controlli federali sull'acquisto di pistole e fucili. La base per questo tipo di azione potrebbe essere - ha spiegato il portavoce - una legge bipartisan presentata al Senato.