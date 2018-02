Terremoto magnitudo 7.2 in sud Messico

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.2 è stata registrata alle 17:39 di ieri ora locale (00:39 odierne in Italia) nel sudovest del Messico.

Secondo i rilevamenti dell'agenzia sismologica statunitense Usgs, il terremoto ha avuto ipocentro a 25 km di profondità ed epicentro circa 30 km da San Agustín Chayuco nello stato di Oaxaca. Non sono ancora disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose.

La scossa è stata chiaramente avvertita fino a Città del Messico, circa 500 km dall'epicentro. Nella capitale messicana gli edifici hanno oscillato e sono scattati gli allarmi sismici.

Il terremoto sarebbe durato oltre un minuto. E' stato avvertito anche in Guatemala, secondo i media locali.