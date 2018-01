Melania Trump cancella viaggio a Davos

(ANSA) - NEW YORK, 23 GEN - Il presidente americano Donald Trump parteciperà al World Economic Forum di Davos come da programmi, ma con lui non ci sarà la first lady Melania. Lo riporta la Cnn. La moglie del tycoon ha cancellato la sua partecipazione al viaggio, secondo la Casa Bianca per "problemi logistici e di programmazione".

Diversi media Usa, tuttavia, sottolineano che la first lady non appare in pubblico dal 12 gennaio, quando il Wall Street Journal ha riportato per la prima volta la notizia che l'avvocato di Trump ha pagato 130 mila dollari alla pornostar Stormy Daniels per coprire una presunta relazione tra i due.