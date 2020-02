Coronavirus: secondo caso in Libano

(ANSAmed) - BEIRUT, 26 FEB - Il Libano registra il secondo caso confermato di contagio da coronavirus. Lo riferisce il ministero della Sanità libanese precisando che si tratta di un paziente rientrato dall'Iran lo scorso 20 febbraio a bordo dello stesso volo sul quale si trovava la donna risultata positiva al Covid-19 nei giorni scorsi. Il secondo paziente si trova, come la donna, ricoverato all'ospedale Rafiq Hariri di Beirut, attrezzato per l'emergenza sanitaria in corso.