Coronavirus: Kuwait vieta voli Italia

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Il Kuwait ha sospeso tutti i voli da e per l'Italia, la Corea del Sud e la Thailandia, a causa del diffondersi dell'epidemia di coronavirus in questi tre paesi. Lo rende noto l'agenzia Kuna. E' il primo paese a far scattare un provvedimento del genere contro l'Italia.

Tutti gli stranieri che hanno visitato questi paesi nelle ultime due settimane non potranno entrare in Kuwait. E non verranno emessi nuovi visti. Per i kuwaitiani di rientro sarà necessaria una quarantena.