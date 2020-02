2 morti in repressione proteste Baghdad

(ANSA) - BEIRUT, 24 FEB - Sale a due manifestanti iracheni uccisi a Baghdad il bilancio delle ultime ore della repressione governativa delle proteste nel centro della capitale. Lo riferiscono le tv panarabe, secondo cui la polizia ha sparato ieri ad altezza d'uomo con proiettili veri per disperdere il nuovo raduno studentesco nella piazza Khallani. Dall'1 ottobre a oggi sono circa 500 gli attivisti e i manifestanti uccisi dalla repressione governativa e da non meglio identificati miliziani di gruppi considerati vicini all'Iran. I manifestanti hanno più volte espresso il loro rifiuto alla candidatura di Muhammad Allawi come premier incaricato. Quest'ultimo dovrà affrontare oggi il test del voto di fiducia del Parlamento al suo programma.