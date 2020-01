Iraq, rischio che Isis vada in Libia

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Serve immediatamente la piena sovranità ed indipendenza dell'Iraq perché c'è "il rischio che le tensioni nell'area mettano in secondo piano la lotta al terrorismo" e che quindi Daesh realizzi "il passaggio in Libia".

E' l'allarme lanciato dal presidente iracheno Barham Salih in un incontro al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella. Si è trattato di un incontro definito "molto cordiale" da fonti del Quirinale. Mattarella da parte sua ha auspicato un incremento della collaborazione" tra Italia e Iraq.