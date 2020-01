Rivlin, appello contro 'l'antisionismo'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 GEN - "Gli antisemiti di recente hanno trovato rifugio nell'antisionismo". Lo ha detto il presidente israeliano Reuven Rivlin nell'incontro con Emmanuel Macron nell'ambito delle cerimonie per il 75/o anniversario della liberazione di Auschwitz in corso a Gerusalemme. "Israele - ha aggiunto - è aperto alle critiche, ma non consentirà che il nostro diritto ad esistere come stato ebraico nella nostra patria sia minacciato".