Siria: Erdogan, parlerò a Putin di Idlib

(ANSA) - ISTANBUL, 17 GEN - "Sarò a Berlino domenica" per la conferenza sulla Libia "e anche Putin. Ho intenzione di discutere con lui in dettaglio" della situazione in Siria. "Gli ultimi sviluppi a Idlib sono spiacevoli". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, tornando ad accusare il regime di Damasco di violare la tregua concordata nuovamente la scorsa settimana da Ankara e Mosca. "La loro scusa è sempre la stessa ed è sempre pronta: dei gruppi terroristi hanno fatto questo o quello. Sono menzogne. Da quando bambini di tre o quattro anni sono terroristi?", ha aggiunto Erdogan.