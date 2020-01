Haftar a Putin, pronto discutere la pace

(ANSA) - MOSCA, 17 GEN - Il generale Khalifa Haftar ha scritto una lettera al presidente russo Vladimir Putin in cui chiama "mio caro amico" il leader del Cremlino, lo ringrazia per "gli sforzi" della Russia per la pace, e si dice pronto a tornare in Russia per continuare a discutere di una soluzione pacifica al conflitto in Libia. Lo riporta il Cremlino, citato dalle agenzie russe.