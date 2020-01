Iran rinviata verità su aereo abbattuto

(ANSA) - TEHERAN, 15 GEN - "Abbiamo saputo dell'abbattimento accidentale dell'aereo ucraino sin dalle prime ore, ma abbiamo ritardato l'annuncio dell'errore umano come causa per non mettere in pericolo la sicurezza nazionale". Lo ha detto il comandante delle forze aerospaziali dei Pasdaran, Amir Ali Hajizadeh, incontrando la famiglia di una delle 176 vittime.