Khamenei torna a tenere sermone venerdì

(ANSA) - ISTANBUL, 14 GEN - Per la prima volta dopo 8 anni, la Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, pronuncerà questa settimana il sermone durante la preghiera islamica del venerdì a Teheran. Il suo intervento avviene solo in momenti ritenuti critici per la Repubblica islamica. Lo riporta la tv di stato iraniana.