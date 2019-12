Iraq: spari su manifestanti, 25 i morti

(ANSA) - BAGHDAD, 7 DIC - E' salito a 25 il bilancio dei morti a Baghdad, in Iraq, dopo che un gruppo di assalitori sconosciuti ha aperto il fuoco ieri sui manifestanti anti-governativi nella piazza di Khilani. Lo riferiscono funzionari della Sicurezza e della Sanità che parlano anche di 130 feriti. L'attacco è stato tra i più sanguinosi dal primo ottobre scorso, quando migliaia di iracheni sono scesi in strada chiedendo ampie riforme politiche e la fine dell'influenza dell'Iran negli affari iracheni.

In base a una prima ricostruzione, nell'attacco di ieri, che è proseguito nelle prime ore di oggi, gli assalitori a bordo di un'auto hanno aperto il fuoco sui manifestanti riuniti a piazza Khilani e sul ponte di Sinak, proseguendo poi nelle aree epicentro della protesta. Attivisti anti-governativi hanno cercato di dare la colpa ai sostenitori delle milizie irachene appoggiate dall'Iran, che hanno organizzato attacchi simili contro i sit-in di manifestanti nella capitale e nelle città nel sud del Paese.