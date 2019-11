Pasdaran, pronti a reprimere le proteste

(ANSA) - TEHERAN, 18 NOV - Le Guardie della rivoluzione islamica in Iran avvisano i manifestanti anti-governativi scesi in piazza nelle proteste contro il caro benzina di essere pronte a reagire con forza a qualsiasi azione che crei insicurezza nel Paese. "I recenti incidenti sono stati provocati dai malvagi funzionari Usa, oltre che dai criminali Mojaheddin del Popolo (Mko) e dall'ignobile famiglia del deposto scià dell'Iran, Mohammadreza Pahlavi", scrivono i Pasdaran in una nota.