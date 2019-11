Netanhyahu, Jihad sta capendo messaggio

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 NOV - "Sarebbe meglio per la Jihad capire ora, credo che il messaggio stia cominciando a passare.

Devono comprendere che noi continueremo a colpire senza pietà.

Siamo determinati a combattere e a proteggere noi stessi". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu all'inizio di una riunione straordinaria del governo. Dopo aver ribadito che Israele non è interessato ad una escalation, Netanyahu ha aggiunto: se la Jihad "pensa che le salve di razzi o i colpi ci indeboliscano, sbaglia". Intanto, dall'Iran giunge una "forte condanna" degli "attacchi terroristici del regime sionista sulla Striscia di Gaza" e per "l'assassino del comandante del Jihad islamico Baha Abu al-Ata". Il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran Abbas Mousavi, accusa Israele di crimini di guerra per cui dovrebbe essere processato da un tribunale internazionale.