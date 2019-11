Rivlin:agito per la sicurezza di Israele

(ANSA) - TEL AVIV, 12 NOV - "Siamo con le forze di sicurezza che hanno lavorato per il successo dell'operazione di questa mattina da molto tempo". Lo ha detto il presidente israeliano Reuven Rivlin. "So che loro e il governo israeliano che ha approvato l'operazione - ha proseguito - hanno in mente la sicurezza di Israele e solo questo".