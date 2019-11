Assad, mai usate armi chimiche su civili

(ANSAmed) - BEIRUT, 11 NOV - Il presidente siriano Bashar al Assad ha negato che l'esercito regolare abbia mai usato armi chimiche contro la popolazione civile nella guerra in corso dal 2011. In una intervista rilasciata alla tv russa, il presidente siriano ha ribadito, come già fatto più volte in questi anni, che "non ci sono prove" dell'uso di armi proibite da parte delle forze di Damasco. Dal 2013 a oggi diversi rapporti della Commissione internazionale indipendente sulle violazioni umanitarie in Siria ha fornito indicazioni dettagliate dell'uso di armi chimiche contro civili siriani da parte del governo siriano, e in quantità minori, da parte di altre forze militari o milizie coinvolte nel conflitto.