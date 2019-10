Iraq: oggi nuove proteste

(ANSA) - BEIRUT, 25 OTT - Nuove proteste popolari per il carovita e la corruzione sono previste oggi a Baghdad e in altre città del centro e del sud del paese, tre settimane dopo la sanguinosa repressione (110 morti in sei giorni) delle proteste verificatesi all'inizio di ottobre. Intanto nella notte - riferiscono media iracheni e panarabi - ci sono stati a Baghdad i primi cortei di giovani manifestanti e si sono registrati scontri con la polizia nell'area della Zona verde della capitale.