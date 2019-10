Iraq: 157 uccisi in repressione proteste

(ANSAmed) - BEIRUT, 22 OTT - A pochi giorni da rinnovate proteste popolari contro il carovita e la corruzione in Iraq, la commissione d'inchiesta governativa incaricata di fare luce sulle uccisione di manifestanti tra il 1 e il 6 ottobre scorso a Baghdad e in altre città del paese, ha riferito che il bilancio dei disordini in quei giorni è di 157 morti, di cui 149 civili e sei poliziotti. Il 70% delle vittime è stato colpito da colpi letali alla testa e al petto da non meglio identificati cecchini col volto coperto. Il rapporto della commissione d'inchiesta governativa è stato pubblicato a due giorni dalle prossime attese manifestazioni di piazza indette a Baghdad e nelle altre città del paese. Secondo il rapporto, tra il 1 e il 6 ottobre le forze di sicurezza hanno fatto uso eccessivo della forza in diverse occasioni. I risultati dell'inchiesta puntano anche il dito contro non meglio precisati uomini armati autori di uccisioni di manifestanti.